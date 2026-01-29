ВСУ продолжают вербовать колумбийцев, несмотря на запрет

В прямой трансляции вербовщик сообщил о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. По его словам, предварительный сбор участников назначен на 1 число месяца. Он также отметил, что, по его утверждению, наёмники будут оформлены в особый статус, который якобы не противоречит законам страны.