ВСУ продолжают вербовать колумбийцев, несмотря на запрет

«Специальная латинская бригада» Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает вербовать граждан Колумбии, несмотря на присоединение страны к международной конвенции против наёмничества. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В прямой трансляции вербовщик сообщил о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. По его словам, предварительный сбор участников назначен на 1 число месяца. Он также отметил, что, по его утверждению, наёмники будут оформлены в особый статус, который якобы не противоречит законам страны.

Ранее украинский международный легион, сформированный для иностранных добровольцев, фактически прекратил своё существование из-за полной остановки потока новых желающих воевать. Большинству оставшихся бойцов предложено перейти в штурмовые подразделения ВСУ, однако они массово расторгают контракты.

