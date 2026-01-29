В прямой трансляции вербовщик сообщил о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. По его словам, предварительный сбор участников назначен на 1 число месяца. Он также отметил, что, по его утверждению, наёмники будут оформлены в особый статус, который якобы не противоречит законам страны.
Ранее украинский международный легион, сформированный для иностранных добровольцев, фактически прекратил своё существование из-за полной остановки потока новых желающих воевать. Большинству оставшихся бойцов предложено перейти в штурмовые подразделения ВСУ, однако они массово расторгают контракты.
