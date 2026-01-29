Ричмонд
Меркурис заявил, что Киев пошёл на переговоры только ради перемирия на фронте

Киев согласился провести новый раунд переговоров с Россией ради возможности установить перемирие на линии фронта. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

«Впрочем, то, что сейчас задумали украинцы — это фантазия, но можно понять, почему они так хотят поступить», — сказал аналитик.

По словам эксперта, украинское руководство стремится контролировать ситуацию на фронте, где Армия России успешно ведёт наступление. Меркурис подчеркнул, что попытка Киева использовать переговоры только ради паузы в боевых действиях выглядит «фантазией», но объяснима с точки зрения тактических задач.

Ранее бывший помощник президента Украины Олег Соскин заявил о необходимости визита Владимира Зеленского в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главарь киевского режима мог бы приехать с делегацией, однако не имеет возможности выдвигать условия и должен согласовать повестку. Соскин отметил, что гарантия безопасности в Москве обеспечена, но переговорный процесс требует подготовки.

