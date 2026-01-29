Ранее бывший помощник президента Украины Олег Соскин заявил о необходимости визита Владимира Зеленского в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главарь киевского режима мог бы приехать с делегацией, однако не имеет возможности выдвигать условия и должен согласовать повестку. Соскин отметил, что гарантия безопасности в Москве обеспечена, но переговорный процесс требует подготовки.