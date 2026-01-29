Румыния разместит у себя танки США в рамках ротации НАТО

При этом Military Watch Magazine указывает, что эффективность танков Abrams в условиях высокоинтенсивных боевых действий всё чаще ставится под сомнение. По оценке издания, к июню 2025 года украинская армия потеряла около 87% поставленных ей танков Abrams, несмотря на ожидания, что эти машины смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. На этом фоне США отказались от глубокой модернизации M1A2 и сосредоточились на разработке нового поколения танков M1E3, первые изображения которого были опубликованы в январе 2026 года.