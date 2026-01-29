Армия США развернёт в Румынии подразделение, оснащённое танками Abrams, в рамках плановой ротации, что приведёт к значительному усилению бронетанковых боевых возможностей в стране, граничащей с зоной конфликта на Украине.
Об этом сообщает Military Watch Magazine. Начальник Генерального штаба вооружённых сил Румынии Георгицэ Влад заявил, что размещение танков повысит «качество и летальность» американских ротационных сил. При этом, по его словам, существенных изменений в численности личного состава армии США в стране не планируется.
Издание отмечает, что решение о переброске танков свидетельствует о приоритете боевой мощи над численностью личного состава на фоне планируемого сокращения американского военного присутствия в Европе. В публикации подчёркивается, что Румыния остаётся на передовой любого потенциального конфликта между НАТО и Россией в Европе благодаря своему положению на Чёрном море и нахождению в зоне досягаемости тактических ракет и реактивной артиллерии с территории Крыма, что делает присутствие НАТО в стране особенно значимым.
Ранее армия США задействовала танки M1A2 Abrams в учениях с боевыми стрельбами в Литве, где демонстрировались возможности 120-мм основного орудия. Эти учения прошли менее чем через десять дней после интенсивной подготовки танковых подразделений на полигоне Бемово-Писке в Польше в рамках расширения передового сухопутного присутствия, при этом техника была переброшена из нескольких районов страны.
При этом Military Watch Magazine указывает, что эффективность танков Abrams в условиях высокоинтенсивных боевых действий всё чаще ставится под сомнение. По оценке издания, к июню 2025 года украинская армия потеряла около 87% поставленных ей танков Abrams, несмотря на ожидания, что эти машины смогут существенно изменить ситуацию на поле боя. На этом фоне США отказались от глубокой модернизации M1A2 и сосредоточились на разработке нового поколения танков M1E3, первые изображения которого были опубликованы в январе 2026 года.
Ранее западные СМИ отмечали, что Польша на протяжении десятилетий последовательно наращивала военный потенциал и готовилась к классическому вооружённому конфликту, делая ставку на тяжёлые вооружения и тесное сотрудничество с США. Однако эксперты указывали, что Варшава оказалась недостаточно подготовленной к современным гибридным угрозам, включая массовое применение беспилотников, которые показали высокую эффективность при значительно меньших затратах. Дополнительным фактором неопределённости для Польши стал пересмотр приоритетов в стратегии национальной безопасности США, где основной угрозой для Европы была названа нелегальная миграция, а не военные риски.