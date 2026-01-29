Три компании детей депутата Дорошенко арестованы приставами

Судебные приставы наложили обеспечительный арест на активы детей депутата Государственной думы Андрея Дорошенко. Речь идет о трех крупных компаниях, специализирующихся на дорожном строительстве и грузоперевозках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ограничительные меры приняты в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество самого Андрея Дорошенко, бывшего депутата ГД Анатолия Вороновского и ряда аффилированных с ними лиц. Общая стоимость активов, на которые претендует государство, оценивается в 2,8 миллиарда рублей.
Под обеспечительные меры попали две компании, принадлежащие Милане и Эльдару Дорошенко, а также еще одна фирма, учредителем которой значится только Милана Дорошенко.
Эти предприятия занимаются строительством автомагистралей и логистикой. По данным правоохранителей, бизнес отличается высокой финансовой устойчивостью: выручка только одной из компаний по итогам 2024 года превысила 4,41 миллиарда рублей. Арест наложен для того, чтобы исключить возможность продажи активов или вывода денежных средств до решения суда.
Ранее Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и отправил Милану и Эльдара Дорошенко под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Фигуранты дела связаны с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Вороновским, который в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. Следствие полагает, что имущество, на которое наложен арест, могло быть получено в результате коррупционных схем и незаконного использования статуса государственных служащих.
