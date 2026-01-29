Три компании детей депутата Дорошенко арестованы приставами

Эти предприятия занимаются строительством автомагистралей и логистикой. По данным правоохранителей, бизнес отличается высокой финансовой устойчивостью: выручка только одной из компаний по итогам 2024 года превысила 4,41 миллиарда рублей. Арест наложен для того, чтобы исключить возможность продажи активов или вывода денежных средств до решения суда.