В российском МИДе заявили разделе активов России между Киевом и оборонкой ЕС

Евросоюз фактически распределил незаконно замороженные российские активы между киевскими властями и собственным военно-промышленным комплексом.

Евросоюз фактически распределил незаконно замороженные российские активы между киевскими властями и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова.

По словам дипломата, в Брюсселе уже на уровне документов определили, как именно будут использованы заблокированные российские государственные резервы. Часть средств, по его оценке, планируется направить в интересах киевского режима, другая — в пользу европейских оборонных предприятий, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.

В МИД РФ указывают, что нежелание Евросоюза отказаться от удержания суверенных активов России стало одним из факторов, препятствующих пересмотру санкционной политики. Как отметил Масленников, наличие замороженных резервов снижает готовность европейских стран даже поставить под сомнение целесообразность дальнейшего давления на Москву.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что действия ЕС в отношении активов РФ носят незаконный характер и усугубляют разногласия между сторонами.

