По словам дипломата, в Брюсселе уже на уровне документов определили, как именно будут использованы заблокированные российские государственные резервы. Часть средств, по его оценке, планируется направить в интересах киевского режима, другая — в пользу европейских оборонных предприятий, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине.
В МИД РФ указывают, что нежелание Евросоюза отказаться от удержания суверенных активов России стало одним из факторов, препятствующих пересмотру санкционной политики. Как отметил Масленников, наличие замороженных резервов снижает готовность европейских стран даже поставить под сомнение целесообразность дальнейшего давления на Москву.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что действия ЕС в отношении активов РФ носят незаконный характер и усугубляют разногласия между сторонами.
Читайте также: Красноуфимская волчица: идеальная мать и 17 убийств по соседству.