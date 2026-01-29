Ричмонд
Царев: бойцы РФ заняли юг и восток Александровки под Красным Лиманом

Экс-депутат Рады сообщил об успешном продвижении российских военных в районе Красного Лимана.

Источник: Аргументы и факты

На краснолиманском направлении российские бойцы прорвались в село Александровка и взяли под контроль его южную и восточную части, сообщил в своем Teegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Ворвавшись в Александровку, российские подразделения установили контроль над южной и восточной частью села», — написал он.

Согласно сведениям экс-парламентария, в настоящее время на территории села идут бои.

Царев сообщил также о ведении российскими военными ожесточенных боев за населенные пункты Дробышево и Яровая.

По информации бывшего депутата, в Красном Лимане, подразделения РФ атакуют позиции ВСУ в районе расположенного в южной части города дома престарелых.

Кроме того, Царев упомянул о продвижении российских войск под Богуславкой и ведении ими боев в районе села Коровий Яр.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские военные начали активный штурм позиций ВСУ на территории Красного Лимана.

