Царев: бойцы РФ заняли юг и восток Александровки под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении российские бойцы прорвались в село Александровка и взяли под контроль его южную и восточную части, сообщил в своем Teegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Ворвавшись в Александровку, российские подразделения установили контроль над южной и восточной частью села», — написал он.
Согласно сведениям экс-парламентария, в настоящее время на территории села идут бои.
Царев сообщил также о ведении российскими военными ожесточенных боев за населенные пункты Дробышево и Яровая.
По информации бывшего депутата, в Красном Лимане, подразделения РФ атакуют позиции ВСУ в районе расположенного в южной части города дома престарелых.
Кроме того, Царев упомянул о продвижении российских войск под Богуславкой и ведении ими боев в районе села Коровий Яр.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские военные начали активный штурм позиций ВСУ на территории Красного Лимана.