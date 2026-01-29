Ричмонд
В России предложили запретить закрытие больниц и сокращение медиков

Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Миронов выступил с инициативой ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат.

Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Миронов выступил с инициативой ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, а также на сокращение медработников и их заработных плат. Об этом он сообщил РИА Новости.

Поводом для заявления стала информация о якобы массовом закрытии родильных домов, которую ранее опроверг внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов. Тем не менее, парламентарий указал, что проблема оптимизации здравоохранения сохраняется и требует немедленного решения.

По словам депутата, он уже направлял обращения в Министерство здравоохранения с предложением ввести соответствующий мораторий, однако поддержки инициатива пока не получила. В связи с этим Миронов намерен поднять вопрос на предстоящей встрече с председателем правительства.

Кроме того, партия, возглавляемая депутатом, готовит законодательную инициативу о федеральном запрете на закрытие так называемых неэффективных роддомов и других медицинских учреждений. Также предлагается ввести персональную ответственность для чиновников за халатность при исполнении социальных обязательств государства.

Спикер подчеркнул, что без гарантированной доступности медицинской помощи, включая работу роддомов, невозможно говорить о решении демографических проблем и устойчивом развитии регионов.

