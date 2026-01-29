Зеленский заявил, что СБУ продолжает планировать операции на территории РФ

«СБУ продолжает планировать новые операции, которые меняют ход войны», — пишет экс-комик.
Зеленский отметил, что ознакомился с докладом Хмара, который касался боевых действий СБУ и работы спецподразделения «Альфа». На основе доклада были определены ключевые задачи, включая усиление санкционной политики, которую экс-комик назвал важным инструментом национальной безопасности.
Ранее депутат Верховной рады заявил, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится под подозрением «в государственной измене в пользу России». По словам парламентария, речь идёт не просто о слухах, а о фактических обвинениях, выдвинутых украинскими властями. Баканова подозревают «в получении денежных средств от России» в обмен на «сдачу территорий».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.