Зеленский заявил, что СБУ продолжает планировать операции на территории РФ

Ранее депутат Верховной рады заявил, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится под подозрением «в государственной измене в пользу России». По словам парламентария, речь идёт не просто о слухах, а о фактических обвинениях, выдвинутых украинскими властями. Баканова подозревают «в получении денежных средств от России» в обмен на «сдачу территорий».