Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что СБУ продолжает планировать операции на территории РФ

Служба безопасности Украины продолжает разрабатывать новые операции на территории России. Об этом заявил в соцсети X главарь киевского режима Владимир Зеленский, заслушав доклад врио главы СБУ генерал-майора Евгения Хмара.

Источник: Life.ru

«СБУ продолжает планировать новые операции, которые меняют ход войны», — пишет экс-комик.

Зеленский отметил, что ознакомился с докладом Хмара, который касался боевых действий СБУ и работы спецподразделения «Альфа». На основе доклада были определены ключевые задачи, включая усиление санкционной политики, которую экс-комик назвал важным инструментом национальной безопасности.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится под подозрением «в государственной измене в пользу России». По словам парламентария, речь идёт не просто о слухах, а о фактических обвинениях, выдвинутых украинскими властями. Баканова подозревают «в получении денежных средств от России» в обмен на «сдачу территорий».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.