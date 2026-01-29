— В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными ВПК, греющими руки на продолжении украинского конфликта, — цитирует его ТАСС.
Представитель ведомства уверен, что объединение не готово расстаться с незаконно замороженными активами. Это, в свою очередь, мешает Европе усомнится в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций.
Размер кредитной помощи «Большой семерки» (G7) Украине за прошлый год составил 37,9 миллиарда долларов — все эти деньги были предоставлены Киеву за счет замороженных российских активов.
Недавно премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что «будет очень опечален», если замороженные активы России вернутся в Москву. Однако в то же время он подчеркнул, что конфискация этих средств невозможна.