Масленников: Евросоюз уже успел поделить активы России между Киевом и своим ВПК

Политики Европейского союза (ЕС) уже обозначили, куда пойдут замороженные российские активы — их распределят между Киевом и военно-промышленным комплексом. Такое мнение в четверг, 29 января, выразил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

— В Брюсселе уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными ВПК, греющими руки на продолжении украинского конфликта, — цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства уверен, что объединение не готово расстаться с незаконно замороженными активами. Это, в свою очередь, мешает Европе усомнится в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций.

Размер кредитной помощи «Большой семерки» (G7) Украине за прошлый год составил 37,9 миллиарда долларов — все эти деньги были предоставлены Киеву за счет замороженных российских активов.

Недавно премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что «будет очень опечален», если замороженные активы России вернутся в Москву. Однако в то же время он подчеркнул, что конфискация этих средств невозможна.

