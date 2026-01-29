Трамп сделает заявление

Начало мероприятия запланировано на 16:30 (0:30 по мск). Кроме того, в 10:00 (18:00 по мск) американский лидер поучаствует в закрытом брифинге по вопросам разведки, а в 11:00 (19:00 по мск) глава государства проведет заседание кабинета своей администрации.
Ранее Трамп заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.
