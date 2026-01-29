NPR: администрация Трампа тайно изменила ядерное регулирование в США

Ранее бывший сотрудник американских разведслужб Скотт Риттер заявил, что Россия провела глубокую модернизацию своих сил ядерного сдерживания в ответ на политику Соединённых Штатов, в результате чего эти силы, по его оценке, считаются наиболее современными в мире. Он отметил высокую живучесть и разрушительный потенциал российского ядерного арсенала, а также его способность преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны США. По мнению Риттера, в этих условиях Москва впервые за долгое время получила стратегическое преимущество в балансе сил. Он также указал на устаревание стратегических вооружений США и необходимость масштабных финансовых вложений для их обновления, а также связал усиление позиций России с появлением новых образцов вооружений и экономическими трудностями Соединённых Штатов.