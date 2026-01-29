NPR: администрация Трампа тайно изменила ядерное регулирование в США

Администрация президента США Дональда Трампа без публичного уведомления переписала ряд директив по ядерной безопасности и передала их компаниям, находящимся под надзором властей, не сделав новые правила доступными для общественности.
Об этом сообщает американское радио NPR, в распоряжении которого оказались документы Министерства энергетики США. По данным издания, изменения были внесены осенью и зимой и направлены на ускорение разработки нового поколения ядерных реакторов. Сейчас ведомство курирует программу по строительству как минимум трёх экспериментальных коммерческих реакторов, которые планируется ввести в критическое состояние к 4 июля 2026 года.
Речь идёт о ведомственных приказах, регулирующих почти все аспекты работы реакторов, включая системы безопасности, защиту окружающей среды, охрану объектов и расследование аварий. Согласно анализу NPR, из предыдущих версий документов было исключено более 750 страниц требований, в том числе сотни страниц, касающихся физической охраны. Также были ослаблены нормы защиты грунтовых вод и окружающей среды, сокращены требования к ведению документации и повышен порог радиационного воздействия на персонал, после которого проводится официальное расследование инцидента.
Кроме того, из новых директив исключён принцип ALARA, предполагающий минимизацию радиационного воздействия на работников и население ниже допустимых норм. Также отменено требование о назначении ответственного инженера за каждую критически важную систему реактора и убрано обязательство использовать наилучшие доступные технологии для защиты водных ресурсов.
Эксперты, опрошенные NPR, раскритиковали изменения, отметив, что ослабление ядерных норм в закрытом режиме подрывает доверие общества. В частности, бывший глава Комиссии по ядерному регулированию США Кристофер Хэнсон заявил, что подобные решения не способствуют формированию общественного доверия, необходимого для развития атомной энергетики. Представители научного сообщества также выразили опасения в связи с сокращением требований к безопасности и охране окружающей среды.
В Министерстве энергетики США в ответ заявили, что изменения направлены на сокращение избыточного регулирования и ускорение инноваций без ущерба для безопасности. Ведомство также сообщило, что новые директивы планируется опубликовать позднее в этом году.
Как отмечает NPR, пересмотр правил стал следствием указов Дональда Трампа, подписанных весной прошлого года и предусматривающих ускоренное развитие ядерной энергетики в США и запуск программы экспериментальных реакторов в сжатые сроки.
