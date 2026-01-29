Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением

Президент США в 00.30 мск пятницы выступит из Овального кабинета с заявлением на неизвестную тему.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в 00:30 мск пятницы выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.

Согласно графику, в 4:30 дня Трамп выступит с обращением из Овального кабинета. До этого у Трампа запланирован закрытый брифинг по вопросам разведки. В 19:00 мск президент США проведет совещание с членами своего кабинета.

Ранее Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе. В проекте показаны 20 дней жизни Мелании Трамп перед второй инаугурацией ее мужа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше