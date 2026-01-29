Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп в 00:30 мск пятницы выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.
Согласно графику, в 4:30 дня Трамп выступит с обращением из Овального кабинета. До этого у Трампа запланирован закрытый брифинг по вопросам разведки. В 19:00 мск президент США проведет совещание с членами своего кабинета.
Ранее Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе. В проекте показаны 20 дней жизни Мелании Трамп перед второй инаугурацией ее мужа.
