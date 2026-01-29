Ричмонд
Путин наградил посла РФ в Узбекистане орденом Александра Невского

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Узбекистане Алексея Ерхова орденом Александра Невского.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Российской Федерации.

Таким образом российский лидер отметил вклад Алексея Ерхова в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и его многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

«За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Ерхова Алексея Владимировича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан», — говорится в документе.

Алексей Ерхов занимает должность посла РФ в Республике Узбекистан с 2025 года, до этого, с 2017 по 2025 годы, он был послом России в Турции.