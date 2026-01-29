Дэвис: США могут прекратить помогать Украине из-за операции в Иране

Соединённые Штаты могут прекратить военную поддержку Украины, если решат начать военную операцию против Ирана. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Начало новой войны на Ближнем Востоке может так сильно вовлечь США, что они уже не смогут вернуться к прежнему уровню помощи Киеву. Эта поддержка сейчас под угрозой», — заявил он.
Дэвис также отметил, что президент США Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что, по его мнению, может свидетельствовать о подготовке к десантной операции.
Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал об «огромной армаде», котораы направляется к Ирану.
Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты оставляют за собой право нанести превентивный удар по Ирану при угрозе атаки Тегерана на американские силы в регионе.