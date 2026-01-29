Ричмонд
В Раде предложили изменить границы Украины ради мира с Россией. Военная операция, день 1436-й

Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников над российскими регионами. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила в рамках возможных договоренностей с Россией пересмотреть государственные границы Украины и допустить отказ от части территории Донбасса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:29 Европа может значительно сократить зависимость от американской разведки для Украины в течение нескольких месяцев, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

8:17 Украина в рамках возможных договоренностей с Россией должна пересмотреть государственные границы, допустив отказ от части территории Донбасса, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Анна Скороход.

8:10 Вступление Украины в ЕС к 2027 году не произойдет, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по два — над Крымом и Брянской областью, еще один — над Воронежской областью.

8:01 Сегодня 1436-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

