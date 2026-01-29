157-я механизированная бригада ВСУ под Харьковом понесла огромные потери

Ранее сообщалось, что на Северном направлении был освобождён Купянск-Узловой. Это стало ключевым успехом и указывает на приоритетность Харьковского направления в зимней кампании ВС РФ. Купянск-Узловой является важным логистическим узлом, а его освобождение позволяет перерезать снабжение группировки противника на восточном берегу реки Оскол.