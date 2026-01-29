Популярному блогеру два раза отказали в выдаче визы талантов США

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов сообщил об отказе властей США в выдаче ему так называемой визы талантов. По его словам, попытки получить разрешение на въезд предпринимались дважды в 2025 году, информация опубликована в его телеграм-канале.
Шевцов утверждает, что подготовил развернутый пакет документов объемом более тысячи страниц. В него, по его словам, входили рекомендации от крупных компаний и известных представителей медиасферы, подтверждения доходов, а также данные о публичной узнаваемости и упоминаниях в ведущих СМИ. Несмотря на это, американская сторона оба раза вынесла отрицательное решение.
Блогер указал, что подготовка к подаче документов заняла более года и потребовала значительных финансовых затрат. Общие расходы, по его оценке, составили десятки тысяч долларов, однако результат он назвал неудачным с точки зрения вложений.
Причины отказа официально не раскрывались. Сам Шевцов связывает ситуацию с ужесточением миграционной политики США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он отметил, что в предыдущие годы, при администрации Джо Байдена, подобные визы, по его наблюдениям, получали блогеры с существенно меньшей аудиторией.
Ранее Шевцов делился впечатлениями от поездки по европейским странам, обращая внимание на напряженную реакцию местных жителей на акцент иностранцев. По его мнению, именно речь туристов часто становилась поводом для недовольства со стороны окружающих.
Читайте также: Красноуфимская волчица: идеальная мать и 17 убийств по соседству.