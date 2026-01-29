Ричмонд
FT: представители Трампа трижды встречались с активистами за отделение Альберты

Представители Трампа и активисты за отделение Альберты встречались Вашингтоне с апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Представители администрации американского лидера Дональда Трампа несколько раз встречались с активистами, которые выступают за отделение провинции Альберта от Канады. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Лидеры Проекта процветания Альберты, группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости западной провинции, трижды встречались с представителями Госдепартамента США», — заявили источники издания.

Уточняется, что встречи проходили в Вашингтоне с апреля 2025 года. В феврале 2026 года они собираются провести еще одну встречу, чтобы запросить кредит в размере 500 млрд долларов для финансирования провинции в случае одобрения референдума.

При этом, как отмечают источники, знакомые с позицией США, американская сторона вряд ли окажет материальную поддержку сепаратистам. Однако в переговорах увидели знак напряженности в отношениях между Вашингтоном и Оттавой.

Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заговорил о возможном референдуме о независимости провинции Альберта, которую он назвал естественным партнером Соединенных Штатов. По его словам, Альберта обладает «великолепными ресурсами», а ее жители — «очень независимые люди», стремящиеся к суверенитету.

