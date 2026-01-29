Игорь Кобзев доложил Дмитрию Чернышенко о реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Приангарье

Его в режиме онлайн провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Участники заседания обсудили итоги реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году и планы работы на текущий год.
«По поручению Президента Владимира Путина в рамках федпроекта “Пять морей и озеро Байкал” создают круглогодичные морские курорты. Главой государства утвержден перечень регионов и проектов. По нацпроекту “Туризм и гостеприимство” на все проекты предусмотрено 103 млрд рублей: они распределяются между субъектами — до 2 млн на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе — региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта “Пять морей и озеро Байкал”, а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Основной доклад представил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков. «Работа по проекту ведется системно. Впереди те регионы, которые имеют успешный опыт управления территориями с особым режимом: Дагестан, Бурятия и Иркутская область. Они уже демонстрируют хорошую динамику. Мы активно привлекаем и консолидируем все доступные инструменты финансирования: средства национального проекта “Туризм и гостеприимство”, казначейские инфраструктурные кредиты, а также ресурсы других национальных проектов и государственных программ, средства региональных бюджетов и частные инвестиции. Параллельно ведем большую работу по балансировке бюджета проекта, чтобы каждый рубль государственной поддержки был максимально эффективен и привлекал дополнительные частные инвестиции», — отметил он.
Игорь Кобзев выступил на заседании с отчетом о реализации конкретных проектов. «В рамках реализации проекта ведем работу по двум локациям: “Байкальская Слобода” в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона “Ворота Байкала” (ОЭЗ). По “Байкальской Слободе” до 2032 года запланировано 71 мероприятие, из которых 29 уже исполнено. В “дорожной карте” ОЭЗ “Ворота Байкала” в Байкальске до 2032 года значится 17 мероприятий, из них три уже исполнено. В качестве предложений считаем необходимым продолжить проработку поиска федеральных источников финансирования данных мероприятий», — отметил в своем докладе Губернатор.
Как пояснил в своем докладе Игорь Кобзев, по проекту «Байкальская Слобода» в 2026 году запланировано провести межевание и утвердить схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории; заключить договоры технического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения; осуществить проектирование подъездных автомобильных дорог; завершить проектные работы по строительству централизованного коллектора вдоль Байкальского тракта и др. В ОЭЗ «Ворота Байкала» в текущем году в планах — расширение территории ОЭЗ и внесение соответствующих изменений в градостроительную документацию при положительном решении, строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения с КНС Предгорного района; реализация четвертого этапа строительства улично-дорожной сети, строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения и теплоснабжения Прибрежного и Предгорного районов.
На эти цели предусмотрено 1,77 млрд рублей, уточняет пресс-служба Правительства области. Регион запросил поддержку Минтранса по дорожной сети, Минприроды — по ряду мероприятий инженерной инфраструктуры. Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе — по финансированию строительства объектов, актуализации «дорожных карт», проработке технических решений.