Игорь Кобзев доложил Дмитрию Чернышенко о реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Приангарье

«По поручению Президента Владимира Путина в рамках федпроекта “Пять морей и озеро Байкал” создают круглогодичные морские курорты. Главой государства утвержден перечень регионов и проектов. По нацпроекту “Туризм и гостеприимство” на все проекты предусмотрено 103 млрд рублей: они распределяются между субъектами — до 2 млн на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе — региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта “Пять морей и озеро Байкал”, а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.