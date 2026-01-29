В МИД РФ заявили о «разделении» Евросоюзом замороженных российских активов

«[Активы] уже поспешили на бумаге поделить между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — сказал собеседник ТАСС.
Масленников считает, что неготовность Москвы расстаться с незаконно замороженными активами стала дополнительным фактором, который мешает ЕС «усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций».
Ранее Евросоюз заморозил резервы Центробанка РФ на 210 миллиардов евро. Большинство это суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Остальные деньги — во Франции, Люксембурге и Германии.
