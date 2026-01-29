В МИД РФ заявили о «разделении» Евросоюзом замороженных российских активов

Евросоюз уже «поделил» замороженные российские активы между Украиной и собственным ВПК. Такое мнение высказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Он сравнил планы Брюсселя на деньги Москвы с желанием поделить шкуру неубитого медведя.