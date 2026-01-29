Ричмонд
В МИД РФ заявили о «разделении» Евросоюзом замороженных российских активов

Евросоюз уже «поделил» замороженные российские активы между Украиной и собственным ВПК. Такое мнение высказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Он сравнил планы Брюсселя на деньги Москвы с желанием поделить шкуру неубитого медведя.

«[Активы] уже поспешили на бумаге поделить между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — сказал собеседник ТАСС.

Масленников считает, что неготовность Москвы расстаться с незаконно замороженными активами стала дополнительным фактором, который мешает ЕС «усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций».

Ранее Евросоюз заморозил резервы Центробанка РФ на 210 миллиардов евро. Большинство это суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Остальные деньги — во Франции, Люксембурге и Германии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

