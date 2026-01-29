157-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла крупные потери в ходе боев в районе села Волчанские Хутора в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По данным собеседников агентства, украинское подразделение попало под интенсивный огневой удар. Потери оказались значительными, после чего командование ВСУ приняло решение перебросить в этот район подразделения 159-й отдельной механизированной бригады для усиления группировки.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российская армия выполняет задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью. В регионе действуют группировки войск «Запад» и «Север».
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки украинские войска в Харьковской области потеряли более 180 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре бронемашины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также были поражены четыре склада боеприпасов.
