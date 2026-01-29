ВСУ потеряли бригаду под Волчанскими Хуторами

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки украинские войска в Харьковской области потеряли более 180 военнослужащих. Кроме того, уничтожены четыре бронемашины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также были поражены четыре склада боеприпасов.