Украине предрекли прекращение поддержки в случае начала операции США против Ирана

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщал о размещении американских войск у границ Ирана. Он подчёркивал, что эта группировка была крупнее той, что ранее направлялась к берегам Венесуэлы. Трамп также упоминал о сигналах со стороны Тегерана, указывающих на его готовность к диалогу, но не уточнял деталей. В частности, американский лидер говорил о переброске к Ирану мощной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн», намекая на сохранение США военных рычагов давления. Вашингтон в то же время заявлял о готовности к упреждающим мерам в регионе для защиты своих сил и союзников.