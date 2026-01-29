Украине предрекли прекращение поддержки в случае начала операции США против Ирана

«Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном», — пояснил эксперт для Deep Dive.
Дэвис отметил, что американский лидер Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что может означать подготовку к десантной операции. По его предположению, нападение может произойти в ближайшие сутки.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщал о размещении американских войск у границ Ирана. Он подчёркивал, что эта группировка была крупнее той, что ранее направлялась к берегам Венесуэлы. Трамп также упоминал о сигналах со стороны Тегерана, указывающих на его готовность к диалогу, но не уточнял деталей. В частности, американский лидер говорил о переброске к Ирану мощной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн», намекая на сохранение США военных рычагов давления. Вашингтон в то же время заявлял о готовности к упреждающим мерам в регионе для защиты своих сил и союзников.
