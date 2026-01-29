Трамп рассматривает возможность нанести масштабный удар по Ирану

Лидер Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения мощного удара по Ирану, сообщает CNN. В числе рассматриваемых мер — авиаудары по ключевым фигурам и сотрудникам служб безопасности, а также атаки на ядерные объекты и правительственные здания.
Согласно публикации, Трамп обдумывает возможность нового масштабного удара по Ирану после неудачных предварительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ограничения ядерной программы и производства баллистических ракет.
The New York Times также информирует, что переговоры с Ираном полностью сорвались, так как страна категорически отказывается выполнять требования Трампа и европейских стран. По данным издания, Тегерану поставили три условия, которые могли бы предотвратить возможное военное вмешательство со стороны США: полный и окончательный отказ от обогащения урана на всей территории страны, ограничение дальности и количества баллистических ракет большой дальности, прекращение поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно, что к Персидскому заливу подошла американская авианосная группировка во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».