Трамп рассматривает возможность нанести масштабный удар по Ирану

The New York Times также информирует, что переговоры с Ираном полностью сорвались, так как страна категорически отказывается выполнять требования Трампа и европейских стран. По данным издания, Тегерану поставили три условия, которые могли бы предотвратить возможное военное вмешательство со стороны США: полный и окончательный отказ от обогащения урана на всей территории страны, ограничение дальности и количества баллистических ракет большой дальности, прекращение поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке.