Мерц высказался о прямых переговорах с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг идею проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Die Zeit.
«Переговоры в первую очередь нужны между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — заявил Мерц.
При этом он подчеркнул, что ФРГ поддерживает текущий диалог между сторонами и надеется на его скорейшее завершение.
Накануне представитель парламентской фракции СДПГ по внешней политике Адис Ахметович призвал организовать прямые переговоры между Мерцем и Путиным.
Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы заявил о необходимости визита Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров с российским лидером.
Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что РФ готова гарантировать Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы в случае его прибытия в Москву.