Мерц высказался о прямых переговорах с Россией

Канцлер ФРГ не считает, что должен участвовать с переговорах с Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг идею проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Die Zeit.

«Переговоры в первую очередь нужны между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — заявил Мерц.

При этом он подчеркнул, что ФРГ поддерживает текущий диалог между сторонами и надеется на его скорейшее завершение.

Накануне представитель парламентской фракции СДПГ по внешней политике Адис Ахметович призвал организовать прямые переговоры между Мерцем и Путиным.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы заявил о необходимости визита Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров с российским лидером.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что РФ готова гарантировать Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы в случае его прибытия в Москву.

