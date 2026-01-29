Главные новости к утру 29 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 января 2026.
В МИД заявили, что у РФ и НАТО остался только один канал связи
Трамп рассматривает новые варианты нанесения ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп изучает возможности нанести авиаудары по руководству Ирана и должностным лицам в сфере безопасности, якобы ответственным за убийства участников протестов. Еще один возможный вариант — удары по ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Британский премьер-министр прибыл на переговоры в Китай
В Пекин с четырехдневным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. В программу поездки Стармера включены переговоры с Си Цзиньпином. В британскую делегацию вошли топ-менеджеры более полусотни крупных компаний и чиновники.
Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года исключено. Он уточнил, что включение страны в объединение в столь короткие сроки невозможно. Политик добавил, что Украина должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям.
В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек
В результате крушения самолета на северо-востоке Колумбии погибли 15 человек — 13 пассажиров и два члена экипажа. Борт государственной компании SATENA выполнял перелет из Кукуты в муниципалитет Оканья. Уточняется, что на борту находился колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро.