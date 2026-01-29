Главные новости к утру 29 января 2026 года

В Пекин с четырехдневным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. В программу поездки Стармера включены переговоры с Си Цзиньпином. В британскую делегацию вошли топ-менеджеры более полусотни крупных компаний и чиновники.