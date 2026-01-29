Ричмонд
Главные новости к утру 29 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 29 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 января 2026.

В МИД заявили, что у РФ и НАТО остался только один канал связи

Между Россией и НАТО действует только экстренный канал коммуникации. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Дипломат уточнил, что все контакты Североатлантический альянс оборвал в 2022 году.

Трамп рассматривает новые варианты нанесения ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп изучает возможности нанести авиаудары по руководству Ирана и должностным лицам в сфере безопасности, якобы ответственным за убийства участников протестов. Еще один возможный вариант — удары по ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Британский премьер-министр прибыл на переговоры в Китай

В Пекин с четырехдневным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это первая поездка главы британского правительства в Китай за восемь лет. В программу поездки Стармера включены переговоры с Си Цзиньпином. В британскую делегацию вошли топ-менеджеры более полусотни крупных компаний и чиновники.

Мерц исключил быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз 1 января 2027 года исключено. Он уточнил, что включение страны в объединение в столь короткие сроки невозможно. Политик добавил, что Украина должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям.

В Колумбии разбился пассажирский самолет, погибли 15 человек

В результате крушения самолета на северо-востоке Колумбии погибли 15 человек — 13 пассажиров и два члена экипажа. Борт государственной компании SATENA выполнял перелет из Кукуты в муниципалитет Оканья. Уточняется, что на борту находился колумбийский конгрессмен Диогенес Кинтеро.

