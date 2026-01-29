Ричмонд
«Только экстренный канал»: в МИД рассказали о контактах с НАТО

МИД: у России с НАТО остался только экстренный канал коммуникации.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс оборвал все контакты с Москвой, оставив лишь экстренный канал коммуникаций. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«В 2022 году все контакты с нами альянс оборвал. Остался только экстренный канал коммуникации», — заявил он в интервью ТАСС.

Масленников отметил, что Североатлантический альянс еще в 2014 году заморозил диалог с Россией и «настойчиво сводили все к украинской проблематике». Инициативы Москвы по деэскалации напряженности и проект договоренностей по гарантиям безопасности в 2021 году не встретили отклика в НАТО, отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс не желает искать какие-либо дипломатические пути сотрудничества и вести равноправный диалог со странами. По его словам, НАТО пытается все больше расширить свое влияние по всему миру.

