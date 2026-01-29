Кадры поражения места скопления операторов БПЛА ВСУ, выявленного в одном из населенных пунктов Херсонской области, опубликовал в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, под удар попала группа дроноводов противника, выявленная российскими военными на территории села Бургунка.
Сообщается, что здание, в котором засели украинские боевики, поразили ударные дроны.
Судя по опубликованному видео, в результате атаки БПЛА укрытие дроноводов противника было уничтожено.
«Задача найти и уничтожить группу боевиков ВСУ была выполнена полностью», — говорится в сообщении.
Ранее были опубликованы кадры поражения дронами «Молния» пунктов управления беспилотниками ВСУ, выявленных бойцами российской группировки войск «Восток» в частном секторе и многоэтажной застройке на территории Запорожской области.
Также сообщалось об уничтожении корректируемым снарядом «Краснополь» бетонного бункера с засевшими в нем дроноводами противника, который был обнаружен в районе села Шийковка Харьковской области.