ВСУ потеряли группу дроноводов в результате атаки БПЛА в Херсонской области

Беспилотники разнесли укрытие дроноводов ВСУ в херсонском селе Бургунка.

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения места скопления операторов БПЛА ВСУ, выявленного в одном из населенных пунктов Херсонской области, опубликовал в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, под удар попала группа дроноводов противника, выявленная российскими военными на территории села Бургунка.

Сообщается, что здание, в котором засели украинские боевики, поразили ударные дроны.

Судя по опубликованному видео, в результате атаки БПЛА укрытие дроноводов противника было уничтожено.

«Задача найти и уничтожить группу боевиков ВСУ была выполнена полностью», — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы кадры поражения дронами «Молния» пунктов управления беспилотниками ВСУ, выявленных бойцами российской группировки войск «Восток» в частном секторе и многоэтажной застройке на территории Запорожской области.

Также сообщалось об уничтожении корректируемым снарядом «Краснополь» бетонного бункера с засевшими в нем дроноводами противника, который был обнаружен в районе села Шийковка Харьковской области.

