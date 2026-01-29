Литва ввела новое ограничение по заправке транспорта из Беларуси

Кабинет министров Литвы согласился с предложением таможенного департамента страны и одобрил запрет на въезд в Литву машин из Беларуси и России, в баках которых находится более 200 литров топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Литвы.
Конечная цель нововведения, чтобы избыточное горючее не сливали на продажу.
Литва посчитала, что из-за слива горючего с более чем 7 тысяч грузовиков из Беларуси и России, которые въезжают на ее территорию каждый месяц, теряет около 2,2 миллиона евро недоплаченных налогов каждые 30 дней.
