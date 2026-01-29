Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в ночь на 30 января выступит в Белом доме с заявлением на неизвестную тему

Перед выступление в Белом доме Трамп проведет закрытый брифинг по вопросам разведки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу, 30 января, выступит в Овальном кабинете Белого дома с заявлением на неизвестную тему. Это следует из графика американского лидера.

«В 4.30 дня (00.30 мск пятницы) президент делает заявление из Овального кабинета», — сказано в расписании американского лидера на четверг, 29 января.

До этого в 18:00 мск в четверг, 29 января, глава Белого дома проведет закрытый брифинг по вопросам разведки, а через час у него состоится заседание в рабочем кабинете.

Кроме того, в пятницу, 30 января, в 19:00 по времени Вашингтона (3:00 мск) американский лидер и его жена Мелания Трамп примут участие в просмотре фильма о первой леди США.

Накануне Мелания указала на неуместную деталь в поведении своего супруга. Она обратила внимание на публичные танцы мужа, которые иногда бывают неуместными. Президент США любит танцевать во время встреч с общественностью и официальных мероприятий. При этом сам американский лидер признавался, что жена «ненавидит» его танцы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше