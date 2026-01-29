Трамп в ночь на 30 января выступит в Белом доме с заявлением на неизвестную тему

Президент США Дональд Трамп в ночь на пятницу, 30 января, выступит в Овальном кабинете Белого дома с заявлением на неизвестную тему. Это следует из графика американского лидера.
«В 4.30 дня (00.30 мск пятницы) президент делает заявление из Овального кабинета», — сказано в расписании американского лидера на четверг, 29 января.
До этого в 18:00 мск в четверг, 29 января, глава Белого дома проведет закрытый брифинг по вопросам разведки, а через час у него состоится заседание в рабочем кабинете.
Кроме того, в пятницу, 30 января, в 19:00 по времени Вашингтона (3:00 мск) американский лидер и его жена Мелания Трамп примут участие в просмотре фильма о первой леди США.
Накануне Мелания указала на неуместную деталь в поведении своего супруга. Она обратила внимание на публичные танцы мужа, которые иногда бывают неуместными. Президент США любит танцевать во время встреч с общественностью и официальных мероприятий. При этом сам американский лидер признавался, что жена «ненавидит» его танцы.