Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ

Джонсон: Киев будет серьезно договариваться о мире лишь при угрозе разгрома.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире, и это изменится только при признании ее властями неизбежности своего разгрома, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23—24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.

«Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта. Они этого не сделают. Остается их побеждать, довести до того момента, когда они поймут, что не могут продолжать сражаться», — считает Ларри Джонсон.

По его оценке, для такого сценария киевский режим должен оказаться в ситуации выбора между продолжением конфликта и выживанием.

«Обычно войны именно таким образом и заканчиваются», — заключил он.

