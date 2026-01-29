Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире, и это изменится только при признании ее властями неизбежности своего разгрома, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли
«Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта. Они этого не сделают. Остается их побеждать, довести до того момента, когда они поймут, что не могут продолжать сражаться», — считает Ларри Джонсон.
По его оценке, для такого сценария киевский режим должен оказаться в ситуации выбора между продолжением конфликта и выживанием.
«Обычно войны именно таким образом и заканчиваются», — заключил он.