Парламент Франции намерен рассмотреть закон об отмене «супружеского долга»

Парламент Франции разработал законопроект, который подразумевает отмену концепции «супружеского долга». Как сообщает 29 января агентство AFP, новый закон исключит юридические обязательства сожительствующих супругов в интимной сфере.

Источник: AP 2024

«Согласно законопроекту, который, вероятно, получит поддержку Нацсобрания, сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений», — указано в статье.

В нынешнем законодательстве страны нет прямого заявления о «супружеском долге», однако закреплена норма, согласно которой женатые люди должны «совместно вести семейную жизнь». Таким образом, некоторые судьи трактуют эту формулировку в том числе как обязанность вступать в интимные отношения.

Новая инициатива властей направлена на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с современными представлениями о личной свободе и согласии.

В октябре 2025 года во Франции также вступил в силу новый закон, согласно которому любой сексуальный акт без согласия является насилием. В документе уточняется, что согласие должно быть добровольным и осознанным, выражаться до совершения акта. Кроме того, оно в любой момент может быть отозвано.