Парламент Франции намерен рассмотреть закон об отмене «супружеского долга»

В октябре 2025 года во Франции также вступил в силу новый закон, согласно которому любой сексуальный акт без согласия является насилием. В документе уточняется, что согласие должно быть добровольным и осознанным, выражаться до совершения акта. Кроме того, оно в любой момент может быть отозвано.