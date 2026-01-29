Парламент Франции намерен рассмотреть закон об отмене «супружеского долга»

«Согласно законопроекту, который, вероятно, получит поддержку Нацсобрания, сожительство не налагает на супругов никаких обязательств в отношении сексуальных отношений», — указано в статье.
В нынешнем законодательстве страны нет прямого заявления о «супружеском долге», однако закреплена норма, согласно которой женатые люди должны «совместно вести семейную жизнь». Таким образом, некоторые судьи трактуют эту формулировку в том числе как обязанность вступать в интимные отношения.
Новая инициатива властей направлена на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с современными представлениями о личной свободе и согласии.
В октябре 2025 года во Франции также вступил в силу новый закон, согласно которому любой сексуальный акт без согласия является насилием. В документе уточняется, что согласие должно быть добровольным и осознанным, выражаться до совершения акта. Кроме того, оно в любой момент может быть отозвано.