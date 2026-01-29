Во французской правой партии вспыхнул спор из-за отношения к Кремлю

Внутри правонационалистической партии «Национальное объединение» сохраняются острые разногласия по вопросу отношения к России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей политического движения.
Как отмечает издание, в партии фактически оформились два лагеря. С одной стороны — представители «старой гвардии», традиционно настроенные благожелательно к Москве. С другой — новое поколение политиков, выступающих с откровенно проукраинских позиций. Это противостояние, по данным Politico, напрямую влияет на формирование внешнеполитического курса партии.
Комментарии шести членов «Национального объединения», близких к руководству, указывают на заметный сдвиг в риторике 30-летнего Жордана Барделлы. По их словам, он рассматривает Россию как угрозу для Франции и всей Европы. На данный момент Барделла считается основным кандидатом на президентский пост от партии.
Согласно опросу, проведенному социологической компанией Odoxa в ноябре 2025 года среди тысячи респондентов, Барделла лидирует в первом туре президентских выборов. В зависимости от состава соперников он может набрать 35−36 процентов голосов и одержать победу над любым из оппонентов во втором туре.
При этом другой ключевой лидер партии — Марин Ле Пен — придерживается более традиционного курса. Politico указывает, что ее взгляды во многом опираются на наследие президента Шарля де Голля, который выступал за сотрудничество с Советским Союзом и занимал жесткую позицию в отношении США. Издание напоминает о прежних заявлениях Ле Пен о необходимости выхода Франции из НАТО, а также о кредите в размере 9 млн евро, полученном партией в 2014 году от Первого чешско-российского банка.
В материале также отмечается, что после 2022 года как Ле Пен, так и Барделла заметно смягчили свою прежнюю пророссийскую риторику. По оценке бывшего французского чиновника и профессора Центра военных исследований в Дании Оливье Шмитта, этот шаг носит стратегический характер, поскольку большинство французского общества поддерживает Украину, однако устойчивость такого курса остается под вопросом.
На фоне попыток Барделлы закрепиться в политическом мейнстриме Politico напомнило, что в 2023 году «Национальное объединение» объявило о досрочном погашении более 6 млн евро по российскому кредиту — за несколько месяцев до выборов 2024 года.
Дополнительным фактором неопределенности остается судьба Марин Ле Пен. Весной 2025 года исправительный суд Парижа признал ее виновной по делу о хищении средств Европарламента и отстранил от участия в президентских выборах. Политик обжаловала это решение, и, как отмечает Politico, в случае его отмены ее имя вновь может появиться в избирательных бюллетенях.
