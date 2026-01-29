Во французской правой партии вспыхнул спор из-за отношения к Кремлю

При этом другой ключевой лидер партии — Марин Ле Пен — придерживается более традиционного курса. Politico указывает, что ее взгляды во многом опираются на наследие президента Шарля де Голля, который выступал за сотрудничество с Советским Союзом и занимал жесткую позицию в отношении США. Издание напоминает о прежних заявлениях Ле Пен о необходимости выхода Франции из НАТО, а также о кредите в размере 9 млн евро, полученном партией в 2014 году от Первого чешско-российского банка.