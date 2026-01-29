Экс-директор ДВИУ РАНХиГС Максим Боев возглавил Российский университет спорта

Напомним, в октябре 2020 года Максим Боев была назначен исполняющим обязанности ректора Хабаровского государственного университета экономики и права. А в феврале 2024 года — и.о. директора Дальневосточного института управления — филиала Президентской академии. После того, как экс-губернатор края Михаил Дегтярёв возглавил министерство спорта России, туда ушли два бывших вице-губернатора Хабаровского края. Затем в Минспорта перешел и Максим Боев, став заместителем главы Департамента образования, науки и международных отношений при министерстве.