Экс-директор ДВИУ РАНХиГС Максим Боев возглавил Российский университет спорта

Об этом экс-губернатор Хабаровского края написал в своем Telegram-канале (18+).
«Подписал приказ о назначении Максима Юрьевича Боева исполняющим обязанности ректора Российского университета спорта “ГЦОЛИФК” с 28 января 2026 года. Ученый совет вуза поддержал его выдвижение кандидатом на предстоящих выборах ректора», — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2020 года Максим Боев была назначен исполняющим обязанности ректора Хабаровского государственного университета экономики и права. А в феврале 2024 года — и.о. директора Дальневосточного института управления — филиала Президентской академии. После того, как экс-губернатор края Михаил Дегтярёв возглавил министерство спорта России, туда ушли два бывших вице-губернатора Хабаровского края. Затем в Минспорта перешел и Максим Боев, став заместителем главы Департамента образования, науки и международных отношений при министерстве.
Михаил Дегтярёв отметил, что перед Максимом Боевым стоят серьезные задачи по развитию университета как современного центра спортивной науки и подготовки кадров, укрепление легендарного ГЦОЛИФКа.