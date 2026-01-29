Канадские сепаратисты встречались с представителями Трампа три раза за год

Представители канадского сепаратистского движения «Проект процветания Альберты» за последний год трижды встречались с представителями окружения экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, активисты, выступающие за выход провинции Альберта из состава Канады, уже провели несколько контактов с представителями Трампа и планируют ещё одну встречу в феврале.
Как отмечается, на предстоящих переговорах сторонники отделения Альберты намерены запросить кредитную линию на сумму до 500 млрд долларов. Эти средства, по их замыслу, должны быть использованы в случае проведения референдума о выходе провинции из состава канадского государства.
Издание уточняет, что «Проект процветания Альберты» добивается расширения автономии региона и рассматривает сценарий полного отделения как возможный вариант развития событий.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут 100-процентные пошлины на все канадские товары, если Канада заключит торговую сделку с Китаем. В своём заявлении он также подверг критике премьер-министра Канады Марка Карни, указав, что планы превратить страну в транзитный хаб для китайских товаров являются ошибочными.