Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадские сепаратисты встречались с представителями Трампа три раза за год

Активисты, выступающие за отделение Альберты, обсуждали с окружением Дональда Трампа возможную поддержку на случай референдума.

Источник: Аргументы и факты

Представители канадского сепаратистского движения «Проект процветания Альберты» за последний год трижды встречались с представителями окружения экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, активисты, выступающие за выход провинции Альберта из состава Канады, уже провели несколько контактов с представителями Трампа и планируют ещё одну встречу в феврале.

Как отмечается, на предстоящих переговорах сторонники отделения Альберты намерены запросить кредитную линию на сумму до 500 млрд долларов. Эти средства, по их замыслу, должны быть использованы в случае проведения референдума о выходе провинции из состава канадского государства.

Издание уточняет, что «Проект процветания Альберты» добивается расширения автономии региона и рассматривает сценарий полного отделения как возможный вариант развития событий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут 100-процентные пошлины на все канадские товары, если Канада заключит торговую сделку с Китаем. В своём заявлении он также подверг критике премьер-министра Канады Марка Карни, указав, что планы превратить страну в транзитный хаб для китайских товаров являются ошибочными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше