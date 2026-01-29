Уровень поддержки премьера Дании Фредериксен подскочил после угроз Трампа

Уровень одобрения деятельности премьер-министра Дарии Метте Фредериксен значительно вырос после её решительной защиты суверенитета страны в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, отмечая, что глава Белого дома спас главу правительства «от политического забвения».
Согласно опросу датских аналитиков, проведённому 20−22 января среди 1 012 граждан, за партию Фредериксен готовы голосовать 22,7% респондентов, что при выборах обеспечило бы ей 41 место из 179 в парламенте.
Ещё более показательны данные института Voxmeter. Согласно исследованию, поддержка кабинета министров достигла 40,9%. Это самый высокий уровень за последние 2 года.
Издание отмечает, что подобная реакция электората наблюдается и в других странах, включая Канаду и Австралию. Противостояние с Трампом стало для лидеров мощным политическим стимулом, укрепляющим их позиции внутри страны.
Ранее газета The New York Times писала, что ещё до вступления в должность в январе прошлого года Трамп на протяжении 45 минут отчитывал Фредериксен по поводу Гренландии.