Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России

Аналитик Кларк: Трамп стремится к миру на Украине ради сделки с Россией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине ради восстановления бизнес-отношений с Россией, заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

«Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов», — сказал он.

Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

При этом Трамп заявлял, что российский президент Владимир Путин хочет заключить соглашение, в то время как Владимир Зеленский выступает против.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше