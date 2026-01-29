Министр иностранных дел Узбекистана поговорил по телефону с индийским коллегой

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз написал в своем Telegram-канале.
«Рады провести телефонный разговор с Субраманьямом Джайшанкаром, министром иностранных дел Индии. Наше партнерство во всех сферах демонстрирует позитивную и динамичную тенденцию. Обсудили широкую повестку сотрудничества между Узбекистаном и Индией на 2026 год как в двустороннем, так и в многостороннем контексте», — говорится в сообщении.
В заключение Саидов выразил уверенность в том, что реализация намеченных в течение года инициатив будет отвечать наилучшим интересам народов Узбекистана и Индии.