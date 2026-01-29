Президент США анонсировал ночное обращение из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп в ночь на 30 января выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Это следует из официального расписания американского лидера.
Согласно графику, обращение запланировано на 16:30 по времени Вашингтона, что соответствует 00:30 мск пятницы. Тема выступления не уточняется. До этого у президента запланирован закрытый брифинг по вопросам разведки, а также заседание кабинета министров.
В тот же день, позднее вечером, Дональд Трамп вместе с супругой Меланией примет участие в просмотре фильма, посвященного первой леди США. Мероприятие запланировано на 19:00 по времени Вашингтона.
Ранее Трамп публично заявлял о намерении снизить вес. По данным медицинского обследования, проведенного в апреле 2025 года, президент США при росте 190 см весил 101 кг, что соответствует показателю избыточной массы тела. Политик неоднократно отмечал свою приверженность фастфуду, включая бургеры, картофель фри и газированные напитки.
Также Трамп признавался, что никогда не принимал препараты для снижения веса, однако допускал, что подобные меры могли бы быть для него полезны.
