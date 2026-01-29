Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его слова.
«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — приводит Die Zeit слова главы немецкого правительства.
При этом Мерц отметил, что Берлин поддерживает текущие переговоры между Киевом и Москвой, а также выразил надежду, что они завершатся как можно скорее.
Накануне представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвала к прямым контактам с Россией по урегулированию конфликта на Украине без посредничества США.
Ранее канцлер ФРГ выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. Мерц заявил, что Россия — европейская страна, а также отметил, что восстановление связи с ней требует прагматичного подхода.
Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя слова канцлера ФРГ, заявил, что «в евроцитадели что-то сдувается».