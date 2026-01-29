Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер ФРГ Мерц выступил против прямых переговоров с Путиным

Мерц заявил, что ФРГ поддерживает текущие переговоры между Киевом и Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его слова.

«Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников», — приводит Die Zeit слова главы немецкого правительства.

При этом Мерц отметил, что Берлин поддерживает текущие переговоры между Киевом и Москвой, а также выразил надежду, что они завершатся как можно скорее.

Накануне представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович призвала к прямым контактам с Россией по урегулированию конфликта на Украине без посредничества США.

Ранее канцлер ФРГ выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. Мерц заявил, что Россия — европейская страна, а также отметил, что восстановление связи с ней требует прагматичного подхода.

Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя слова канцлера ФРГ, заявил, что «в евроцитадели что-то сдувается».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше