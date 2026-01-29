ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего

«В районе Хатнего уничтожен пункт управления 1221-го отдельного батальона поддержки», — сказал собеседник агентства.
Также в результате удара был уничтожен заместитель командира этого подразделения.
Ранее сообщалось, что российские «Герани» атаковали железнодорожный состав в Харьковской области. В поезде находились военнослужащие Вооружённых сил Украины. Состав, двигавшийся по маршруту Барвинково — Львов — Чоп, перевозил бойцов на фронт. В результате удара были повреждены локомотив и пассажирские вагоны.
