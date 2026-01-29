Ричмонд
Путин наградил двух аграриев из Воронежской области

Главы сельхозпредприятий Василий Шулекин и Владимир Карташов отмечены за многолетний добросовестный труд.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин наградил двух руководителей агропромышленного комплекса из Воронежской области. Соответствующий указ был опубликован 28 января на официальном портале правовой информации.

Кто удостоен наград:

— Василий Шулекин, генеральный директор ООО «Калач-Агро-Комплекс». Награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству»;

— Владимир Карташов, генеральный директор ЗАО «Юдановские просторы» (Бобровский район). Удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Оба бизнесмена отмечены «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Воронежская область традиционно входит в число лидеров по производству зерна, сахарной свеклы и другой сельскохозяйственной продукции. Аграрии региона в этом году собрали 6 миллионов 108 тысяч тонн зерна при урожайности 43,3 центнера с гектара.