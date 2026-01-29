Путин наградил двух аграриев из Воронежской области

Президент России Владимир Путин наградил двух руководителей агропромышленного комплекса из Воронежской области. Соответствующий указ был опубликован 28 января на официальном портале правовой информации.
Кто удостоен наград:
— Василий Шулекин, генеральный директор ООО «Калач-Агро-Комплекс». Награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству»;
— Владимир Карташов, генеральный директор ЗАО «Юдановские просторы» (Бобровский район). Удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Оба бизнесмена отмечены «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним, Воронежская область традиционно входит в число лидеров по производству зерна, сахарной свеклы и другой сельскохозяйственной продукции. Аграрии региона в этом году собрали 6 миллионов 108 тысяч тонн зерна при урожайности 43,3 центнера с гектара.