Путин наградил двух аграриев из Воронежской области

Напомним, Воронежская область традиционно входит в число лидеров по производству зерна, сахарной свеклы и другой сельскохозяйственной продукции. Аграрии региона в этом году собрали 6 миллионов 108 тысяч тонн зерна при урожайности 43,3 центнера с гектара.