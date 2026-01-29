Ричмонд
Дмитриев дал совет мэру Нью-Йорка на фоне его слов о дефиците бюджета города

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посоветовал Зохрану Мамдани лучше заниматься централизованным планированием, так как социализм и коммунизм процветают благодаря этому.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани следует лучше заниматься централизованным планированием, так как социализм и коммунизм процветают благодаря этому. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября 2025 года. Президент США Дональд Трамп призывал жителей мегаполиса голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо и грозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом. Сам же избранный мэр характеризует себя как «демократического социалиста».

«Товарищ Мамдани должен лучше планировать — коммунизм и социализм процветают благодаря централизованному планированию», — пошутил Дмитриев в Х, комментируя заявление мэра в интервью телеканалу CNBC о том, что финансовые проблемы Нью-Йорка более масштабны, чем во время мирового кризиса 2008 года.

По прогнозам, бюджетный дефицит на ближайшие два финансовых года составит $12,6 млрд. Мамдани объяснил возникший кризис «вопиющей финансовой бесхозяйственностью» своих предшественников — экс-мэра Эрика Адамса и бывшего губернатора Эндрю Куомо.

