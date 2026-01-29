МИД РФ: НАТО продолжает фактическую подготовку к конфликту с Россией

Немногим ранее Владислав Масленников заявлял, что НАТО прекратило все рабочие контакты с Россией, сохранив лишь экстренный канал связи. Он также отмечал, что еще с 2014 года альянс, по его словам, последовательно сворачивал диалог с Москвой. Кроме того, блок не поддержал предложения о гарантиях безопасности.