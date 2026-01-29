МИД РФ: НАТО продолжает фактическую подготовку к конфликту с Россией

Как отметил дипломат, в доктринальных документах альянса Россия обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности». И такая оценка сохраняется на долгосрочную перспективу. Причем вне зависимости от ситуации вокруг Украины.
И исходя из этой логики, альянс увеличивает военные расходы и наращивает военное присутствие у российских границ. Кроме того, расширяются миссии и операции на востоке Европы, а военный потенциал НАТО продолжает усиливаться.
«Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией», — сказал Масленников.
Немногим ранее Владислав Масленников заявлял, что НАТО прекратило все рабочие контакты с Россией, сохранив лишь экстренный канал связи. Он также отмечал, что еще с 2014 года альянс, по его словам, последовательно сворачивал диалог с Москвой. Кроме того, блок не поддержал предложения о гарантиях безопасности.