МИД РФ: НАТО продолжает фактическую подготовку к конфликту с Россией

В МИД РФ отметили, что НАТО стремительно наращивает свой военный потенциал.

Источник: Комсомольская правда

НАТО фактически готовится к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, в доктринальных документах альянса Россия обозначена как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности». И такая оценка сохраняется на долгосрочную перспективу. Причем вне зависимости от ситуации вокруг Украины.

И исходя из этой логики, альянс увеличивает военные расходы и наращивает военное присутствие у российских границ. Кроме того, расширяются миссии и операции на востоке Европы, а военный потенциал НАТО продолжает усиливаться.

«Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией», — сказал Масленников.

Немногим ранее Владислав Масленников заявлял, что НАТО прекратило все рабочие контакты с Россией, сохранив лишь экстренный канал связи. Он также отмечал, что еще с 2014 года альянс, по его словам, последовательно сворачивал диалог с Москвой. Кроме того, блок не поддержал предложения о гарантиях безопасности.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
