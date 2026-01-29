Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кларк: Трамп стремится к миру на Украине для заключения сделок с РФ

Британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк назвал возможную причину стремления Трампа к миру на Украине.

Источник: Аргументы и факты

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему урегулированию украинского конфликта с целью последующего заключения коммерческих соглашений с Россией.

Кларк отметил, что Трамп заинтересован в сделках в сфере недвижимости, энергетики, развития инфраструктуры и добычи полезных ископаемых. По его мнению, продолжение боевых действий препятствует реализации этих планов.

«Поэтому он хочет покончить с конфликтом, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов», — заявил Кларк.

Ранее, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов отметил, что размещение президентом США Дональдом Трампом фотографии с российским лидером Владимиром Путиным в Белом доме является знаком для тех, кто ещё придерживается устаревших взглядов, демонстрируя намерение Вашингтона наладить диалог с Москвой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше