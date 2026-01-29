Эксперт Кларк: Трамп стремится к миру на Украине для заключения сделок с РФ

Ранее, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов отметил, что размещение президентом США Дональдом Трампом фотографии с российским лидером Владимиром Путиным в Белом доме является знаком для тех, кто ещё придерживается устаревших взглядов, демонстрируя намерение Вашингтона наладить диалог с Москвой.