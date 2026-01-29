Ильхан Омар связала нападение на себя с риторикой Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар заявила, что считает недавнее нападение на себя следствием риторики президента США Дональда Трампа.
По словам законодателя, мужчина, напавший на неё, был недоволен тем, что, по его мнению, меры по депортации сомалийцев не привели к ожидаемым результатам. Омар отметила, что каждый раз, когда президент США использует в её адрес жёсткую риторику, количество угроз в её адрес резко возрастает. Она также сообщила, что после поражения Трампа на выборах 2020 года число угроз существенно сократилось, однако после его возвращения в Белый дом они вновь участились.
Омар добавила, что нападение произошло вскоре после публичного выступления Трампа, в котором он упомянул её. В день инцидента президент выступал перед сторонниками в штате Айова и заявил, что законодатель приехала «из страны, находящейся в катастрофическом состоянии». Омар родилась в Сомали, её семья переехала в США в 1995 году.
Ранее Омар была вынуждена прервать выступление в Миннеаполисе после того, как неизвестный распылил в её сторону жидкость с резким запахом. Инцидент произошёл 27 января во время встречи с избирателями, когда Омар призвала к отставке министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм и упразднению Службы иммиграционного и таможенного контроля. Эксперты по работе с опасными материалами установили, что использованное вещество представляло собой уксусообразную жидкость, предположительно яблочный уксус.
Член городского совета Миннеаполиса Латриша Ветау, на которую также попала часть жидкости, сообщила, что запах был настолько сильным, что у неё началась рвота. По её словам, сначала ощущался запах яблочного уксуса, а затем — резкий запах, напоминающий аммиак.
После инцидента Дональд Трамп допустил, что нападение могло быть инсценировано самой законодательницей, и вновь подверг её публичной критике.