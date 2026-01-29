Ильхан Омар связала нападение на себя с риторикой Трампа

По словам законодателя, мужчина, напавший на неё, был недоволен тем, что, по его мнению, меры по депортации сомалийцев не привели к ожидаемым результатам. Омар отметила, что каждый раз, когда президент США использует в её адрес жёсткую риторику, количество угроз в её адрес резко возрастает. Она также сообщила, что после поражения Трампа на выборах 2020 года число угроз существенно сократилось, однако после его возвращения в Белый дом они вновь участились.