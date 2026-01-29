Европе придется привыкнуть к гегемонии США, считает сербский политолог

«Со стратегической точки зрения Трамп делает поворот в американской геополитике. Он рассматривает США не как империю, но как гегемона. Империя продвигает свою культуру, ценности, идеологию, для гегемона же имеет значение только выгода. Империализм стоит денег, и Трамп отходит от политики, которая проводилась 25 лет. США будут стремиться только удовлетворить собственные интересы и не станут обращать внимание на запросы Европы и партнеров в Азии», — отметил эксперт.