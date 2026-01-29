Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всплыло видео, где Трамп пародирует акцент французов, высмеивая Макрона

В Сети расходится видео, на котором президент США Дональд Трамп пародирует французский акцент, издеваясь над главой Франции Эммануэлем Макроном.

Видео, на котором президент США Дональд Трамп пародирует французский акцент и при этом издевается над главой Франции Эммануэлем Макроном, распространяется в Instagram* среди пользователей из стран Европы, а также из США, обнаружил aif.ru.

На кадрах — Трамп выступает с трибуны и говорит о президенте республики. Сначала он произносит: «Макрон», затем останавливается и пытается повторить фамилию с акцентом, после чего заявляет, что любит французский акцент, потом несколько раз словно с придыханием говорит: «Эммануэль… Эммануэль… “.

Покадровый ряд при этом состоит из видео с Макроном с экономического форума в Давосе, где он появился в солнцезащитных очках.

Создатель ролика подписал: «Never forget when Trump mocked French President Macron» (Никогда не забывайте, как Трамп насмехался над президентом Франции Макроном).

В комментариях появились и пользователи из России, их рассмешило произношение Трампа, они отметили, что это звучало как — «Махрон».

Ранее во Франции разошлось видео с дерзкой пародией Дорохова на Брижит Макрон.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше