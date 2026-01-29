Всплыло видео, где Трамп пародирует акцент французов, высмеивая Макрона

Видео, на котором президент США Дональд Трамп пародирует французский акцент и при этом издевается над главой Франции Эммануэлем Макроном, распространяется в Instagram* среди пользователей из стран Европы, а также из США, обнаружил aif.ru.
На кадрах — Трамп выступает с трибуны и говорит о президенте республики. Сначала он произносит: «Макрон», затем останавливается и пытается повторить фамилию с акцентом, после чего заявляет, что любит французский акцент, потом несколько раз словно с придыханием говорит: «Эммануэль… Эммануэль… “.
Покадровый ряд при этом состоит из видео с Макроном с экономического форума в Давосе, где он появился в солнцезащитных очках.
Создатель ролика подписал: «Never forget when Trump mocked French President Macron» (Никогда не забывайте, как Трамп насмехался над президентом Франции Макроном).
В комментариях появились и пользователи из России, их рассмешило произношение Трампа, они отметили, что это звучало как — «Махрон».
Ранее во Франции разошлось видео с дерзкой пародией Дорохова на Брижит Макрон.
