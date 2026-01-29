Степанов: план Швеции разместить у себя чужое ЯО суицидален

План Швеции обсуждать с Великобританией и Францией размещение чужого ядерного оружия на своей территории является самоубийственным. Такую оценку в интервью ТАСС дал военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов.
«В данном случае Стокгольм, помимо заявлений и риторики, берет на себя высочайший уровень ответственности за будущее своей страны, своего населения. И данная необдуманная и во многом суицидальная политика может привести к непросчитываемым сценариям эскалации», — уточнил специалист.
Степанов предположил, что речь может идти о размещении французских или шведских истребителей с ядерными ракетами. Также рассматривается вариант базирования британских атомных подлодок у шведских берегов.
Эти шаги, как отметил Степанов, подрывают стратегическую стабильность. Россия будет вынуждена пересмотреть свои подходы к ядерному сдерживанию в регионе.
В прошлом году власти Швеции анонсировали инвестиции в 10 миллионов рублей на реконструкцию бункеров. Такое решение объяснили необходимостью готовиться к возможному глобальному противостоянию.