Степанов: план Швеции разместить у себя чужое ЯО суицидален

Политику Швеции с размещением ядерного оружия назвали опасной из-за риска эскалации.

Источник: Комсомольская правда

План Швеции обсуждать с Великобританией и Францией размещение чужого ядерного оружия на своей территории является самоубийственным. Такую оценку в интервью ТАСС дал военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов.

«В данном случае Стокгольм, помимо заявлений и риторики, берет на себя высочайший уровень ответственности за будущее своей страны, своего населения. И данная необдуманная и во многом суицидальная политика может привести к непросчитываемым сценариям эскалации», — уточнил специалист.

Степанов предположил, что речь может идти о размещении французских или шведских истребителей с ядерными ракетами. Также рассматривается вариант базирования британских атомных подлодок у шведских берегов.

Эти шаги, как отметил Степанов, подрывают стратегическую стабильность. Россия будет вынуждена пересмотреть свои подходы к ядерному сдерживанию в регионе.

В прошлом году власти Швеции анонсировали инвестиции в 10 миллионов рублей на реконструкцию бункеров. Такое решение объяснили необходимостью готовиться к возможному глобальному противостоянию.