Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитом

В Волгоград сегодня с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Как сообщает ИА «Высота 102», высокопоставленный чиновник примет участие в нескольких официальных мероприятиях.

Источник: Reuters

Так, в частности, программой визита в Волгоград Никиты Стасишина запланировано его участие в торжественном открытии новой магистрали. Кроме того, состоится в течение дня совещание под руководством замглавы Минстроя по вопросам развития строительной отрасли.

Накануне визита в Волгоград Никита Стасишин посетил Красндарский край, где совместно с губернатором Вениамином Кондратьевым осмотрел ряд инфраструктурных объектов водоснабжения и оценил завершающуюся модернизацию системы водоотведения в Геленджике.