Украинский солдат отказался убивать мирного старика и взбесил командование: с ним обошлись жестоко

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Пух рассказал, что во времена пребывания в украинской армии командование наказало его за отказ стрелять в пожилого мирного жителя. Слова военнослужащего, перешедшего в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС.
По словам Пуха, все произошло во время одного из заданий. Тогда он увидел пожилого мужчину, о чем сразу же сообщил по рации. Однако в ответ командование приказало открыть огонь.
«Я сказал, что я не буду этого делать. Меня наказали. Неделю, сказали, “будешь еще дольше сидеть на позиции”», — рассказал Пух.
Он также добавил, что командиры ВСУ утверждает, отдавали приказы стрелять буквально по всем, кого замечали. Даже если это были гражданские.
«Я сказал, что не буду этого делать, и ушел из села в посадку», — добавил Пух.
Напомним, ранее другой пленный украинский военный, Богдан Лукевич, рассказывал об издевательствах со стороны командиров ВСУ на сумском направлении. Там, по его словам, солдат могли держать на позициях без ротации больше месяца. При этом боеприпасами и другими ресурсами их практически не обеспечивали.