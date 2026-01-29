Украинский солдат отказался убивать мирного старика и взбесил командование: с ним обошлись жестоко

Напомним, ранее другой пленный украинский военный, Богдан Лукевич, рассказывал об издевательствах со стороны командиров ВСУ на сумском направлении. Там, по его словам, солдат могли держать на позициях без ротации больше месяца. При этом боеприпасами и другими ресурсами их практически не обеспечивали.